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03:08, 3 августа 2025Россия

Еще в одном российском регионе прозвучали взрывы

Mash: Взрывы прогремели в Краснодарском крае
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрывы раздались сразу в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, речь идет о Лазаревском, Дагомысе и Сергей-Поле. Всего там прозвучало не менее 20 взрывов. «Сейчас в этих районах звучат сирены, очевидцы сообщают о пожаре», — говорится в сообщении.

Ранее взрывы раздались в Воронежской области — по словам губернатора региона Александра Гусева, там сбили минимум 15 беспилотников, пострадал один человек. В Сочи прогремело около пяти взрывов, информация о последствиях не приводится.

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