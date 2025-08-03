Еще в одном российском регионе прозвучали взрывы

Mash: Взрывы прогремели в Краснодарском крае

Взрывы раздались сразу в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, речь идет о Лазаревском, Дагомысе и Сергей-Поле. Всего там прозвучало не менее 20 взрывов. «Сейчас в этих районах звучат сирены, очевидцы сообщают о пожаре», — говорится в сообщении.

Ранее взрывы раздались в Воронежской области — по словам губернатора региона Александра Гусева, там сбили минимум 15 беспилотников, пострадал один человек. В Сочи прогремело около пяти взрывов, информация о последствиях не приводится.