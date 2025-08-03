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23:04, 3 августа 2025Силовые структуры

Главу азербайджанской диаспоры Урала задержали по делу об убийстве

«Ъ»: Главу азербайджанской диаспоры Шыхлинского задержали по делу об убийстве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал» («Ъ»).

Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. По информации издания, мужчину уже доставили в Екатеринбург, в понедельник, 4 августа, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Следователи предполагают, что Шихлинский мог покровительствовать этнической преступной группировке, боевики которой нападали на предпринимателей, а также занимались наркоторговлей и организацией проституции.

МВД России объявило Шыхлинского в розыск 30 июля. За месяц до этого его задержали в Екатеринбурге. Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором Шихлинский ехал с сыном, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза». После этого главу диаспоры увезли на допрос, однако позже отпустили.

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