Коммунальщики захотели взыскать долг с бывшего замминистра обороны Иванова через суд

«Жилищник» потребовал через суд взыскать долги с экс-замминистра обороны Иванова

ГБУ «Жилищник района Арбат» захотел через суд взыскать долги за коммунальные услуги с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его экс-супруги, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что учреждение потребовало в судебном порядке обязать фигуранта, его бывшую жену и двоих ее детей от первого брака оплатить тепло, электроэнергию и коммунальные платежи.

В суд был предоставлен единый жилищный документ, содержащий информацию о всех проживающих в квартире, информацию о собственниках и выписку с финансового лицевого счета. В них бывшая супруга Светлана значится под фамилией Иванова. В мае она вернула девичью фамилию Захарова.

Суд вернул исковое заявление, причина не уточняется, однако это может быть связано с неточностями при составлении, после чего оно снова будет передано в инстанцию.

Ранее суд продлил арест имущества и активов Тимура Иванова, общая стоимость которых превышает 2,5 миллиарда рублей. Речь идет о 43 банковских счетах, которые принадлежали отцу Иванова, его матери, бывшей супруги, а также личному водителю.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны 13 годам колонии общего режима за хищение более четырех миллиардов рублей. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей. Экс-замглавы ведомства признан виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

