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10:03, 3 августа 2025Спорт

Легионер «Динамо» перешел в бразильский клуб

Полузащитник Карраскаль перешел из «Динамо» в бразильский «Фламенго»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешел из московского «Динамо» в бразильский клуб «Фламенго». Об этом сообщается на сайте московской команды.

«Мы благодарим Хорхе за яркую и красивую игру за "Динамо" и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — заявили в столичном клубе.

Во «Фламенго» отметили, что Карраскаль подписал четырехлетний контракт. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

27-летний колумбиец выступал за бело-голубых с лета 2023-го. Всего в составе команды он провел 64 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 12 результативных передач. В дебютном сезоне хавбек завоевал с «Динамо» бронзовые медали чемпионата России.

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