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19:53, 3 августа 2025Наука и техника

Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая мощная за 1,5 месяца вспышка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Handout via Reuters

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка — ее уровень оценивается как М2.9. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения был зафиксирован в 16:57 по московскому времени. В пресс-службе отметили, что геомагнитные последствия в настоящий момент пока не ясны.

Ранее сообщалось, что российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за 1 августа. При этом днем ранее было зафиксировано только шесть. В лаборатории солнечной астрономии отметили, что в данный момент наблюдается стабилизация вспышечной активности.

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