Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая мощная за 1,5 месяца вспышка

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка — ее уровень оценивается как М2.9. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения был зафиксирован в 16:57 по московскому времени. В пресс-службе отметили, что геомагнитные последствия в настоящий момент пока не ясны.

Ранее сообщалось, что российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за 1 августа. При этом днем ранее было зафиксировано только шесть. В лаборатории солнечной астрономии отметили, что в данный момент наблюдается стабилизация вспышечной активности.