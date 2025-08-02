Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:59, 2 августа 2025Наука и техника

На Солнце произошло более десятка вспышек за сутки

«Интерфакс»: На солнце зафиксировали 15 вспышек 1 августа
Никита Савин
Никита Савин

Фото: krylova_nlp / Shutterstock / Fotodom  

Российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за сутки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Сотрудники лаборатории рассказали информационному агентству, что 1 августа на Солнце случилось 15 вспышек. При этом днем ранее было зафиксировано только шесть. «Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», — пояснили в РАН и добавили, что остальные вспышки были равномерно рассеяны по солнечному диску.

При этом в лаборатории солнечной астрономии отметили, что в данный момент наблюдается стабилизация вспышечной активности. Рост солнечных пятен также прекратился. Астрономы отметили, что всплеск солнечной активности был локализован в пределах одних суток и не оказал влияния на Землю.

12 июля россиян предупреждали о быстром росте активности Солнца. Тогда сообщалось, что за неполные двое суток на Солнце произошло 17 вспышек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов допустил утрату Украиной государственности при одном условии

    СК решил проверить «Масяню»

    Американскую олимпийскую чемпионку задержали за нападение на возлюбленного

    На Солнце произошло более десятка вспышек за сутки

    В Петербурге россиянин сжег ребенка сожительницы

    Значение упомянутых Трампом атомных подлодок объяснили

    Мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг»

    В Казахстане задержали замминистра транспорта

    Российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости