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22:37, 3 августа 2025Мир

На Западе рассказали о рискованном шаге Зеленского из-за Трампа

FAZ: Зеленский подписал закон против НАБУ, потому что Трамп ослабил давление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelo Carconi / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны из-за ослабления давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, считает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. (…) Теперь (с приходом Трампа — прим. «Ленты.ру») этот рычаг влияния исчез», — пишет издание.

По его мнению, принятием закона против НАБУ и САП украинский лидер пытался «прощупать почву» своих возможностей.

22 июля Верховная Рада приняла закон, урезающий полномочия антикоррупционных органов Украины. В тот же день документ подписал и Зеленский, однако позднее он предложил вернуть им полномочия, передав соответствующую инициативу в парламент.

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