На Западе рассказали о рискованном шаге Зеленского из-за Трампа

FAZ: Зеленский подписал закон против НАБУ, потому что Трамп ослабил давление

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны из-за ослабления давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, считает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. (…) Теперь (с приходом Трампа — прим. «Ленты.ру») этот рычаг влияния исчез», — пишет издание.

По его мнению, принятием закона против НАБУ и САП украинский лидер пытался «прощупать почву» своих возможностей.

22 июля Верховная Рада приняла закон, урезающий полномочия антикоррупционных органов Украины. В тот же день документ подписал и Зеленский, однако позднее он предложил вернуть им полномочия, передав соответствующую инициативу в парламент.