Первое за 600 лет извержение вулкана на Камчатке показали из космоса

Спутники Роскосмоса зафиксировали первое за последние 600 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок опубликован в Telegram-канале госкорпорации.
На опубликованных кадрах виден пепловый шлейф. Уточняется, что высота выброса достигает 5-6 километров над уровнем моря.
Об извержении вулкана утром 3 августа сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана.