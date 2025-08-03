Первое за 600 лет извержение вулкана на Камчатке показали из космоса

Роскосмос показал первое за 600 лет извержение вулкана на Камчатке

Спутники Роскосмоса зафиксировали первое за последние 600 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

На опубликованных кадрах виден пепловый шлейф. Уточняется, что высота выброса достигает 5-6 километров над уровнем моря.

Об извержении вулкана утром 3 августа сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана.