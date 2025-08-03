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16:13, 3 августа 2025Бывший СССР

Последствия удара ВС России по мосту в Херсоне для ВСУ раскрыли

Дандыкин предрек ВСУ трудности из-за удара ВС России по мосту в Херсоне
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Удар российских военных по мосту в подконтрольном Киеву городе Херсоне вызовет трудности у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие последствия предрек военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает aif.ru.

«На том направлении давно идут позиционные бои за острова, которые наши военные контролируют в основном. Противник нервничает. Там же еще Кинбурнская и Тендровская косы, куда враг постоянно собирается высадить какие-то мини-десанты. Но получает отпор, тонет и отходит. В связи с этим каждое уничтожение моста затрудняет ВСУ переброски резервов, боеприпасов», — объяснил Дандыкин.

Вечером 2 августа стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На следующее утро в социальных сетях появились кадры еще нескольких ударов по объекту.

На фоне ударов армии РФ по мосту в Херсоне украинские власти объявили в городе эвакуацию. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин призвал жителей переехать в другие районы.

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