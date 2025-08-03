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13:19, 3 августа 2025Силовые структуры

Продавец киоска украл лотерейные билеты на сумму 200 тысяч рублей и ничего не выиграл

На Кубани продавец киоска украл тысячу лотерейных билетов и ничего не выиграл
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hyejin Kang / Shutterstock / Fotodom  

На Кубани продавец киоска украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

53-летний работник торговой точки в станице Павловской похитил более тысячи билетов моментальной лотереи на сумму свыше 200 тысяч рублей. В течение нескольких дней он тайно стирал на билетах защитный слой, надеясь на крупный выигрыш, но так ничего и не выиграл.

По словам заявителя, после резкого скачка продаж в одном из магазинов сотрудник перестал выходить на связь. При проверке и обнаружилась недостача. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

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