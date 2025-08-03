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17:34, 3 августа 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото

The Sun: Молодежь прикладывает ладонь ко лбу на фото из-за неуверенности в себе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @venezuelafuryofficial

Журналисты The Sun раскрыли тайный смысл популярной у молодежи позы на семейных фото. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о кадрах, на которых зумеры прикладывают ладонь ко лбу, словно защищаясь от солнца. Например, часто подобную позу демонстрирует 15-летняя дочь британского боксера Тайсона Фьюри Венесуэла Фьюри. Также отмечается, что ролики с указанным жестом популярны в TikTok и находятся по запросам о том, как позировать или как замаскировать лоб.

Журналисты издания попросили несколько девушек в возрасте от 16 до 19 лет объяснить данный тренд. Так, причинами стали желание скорректировать внешность и неуверенность в себе.

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«Я делаю это из-за неуверенности, потому что чувствую, что не смогу получиться [на фото] хорошо, если не сделаю снимок сама. Я использую его [жест], чтобы скрыть определенные ракурсы лица», — заявила 19-летняя Лекси Гамильтон из Лондона.

В марте писатель и психолог Донн Карен объяснил желание молодежи одеваться одинаково.

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