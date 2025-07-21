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00:03, 21 июля 2025Ценности

«Лето обета молчания». Почему молодежь променяла пляжные вечеринки на монастырский покой?

«Лента.ру»: Монастырская жизнь стала трендом у зумеров
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Francesco Bergamaschi / Getty Images

На фоне политической и экономической нестабильности, культа потребления и философии «достигаторства» молодежь начала искать прибежище в обителях. Девушки отправляются в монастырь, чтобы избежать давления общественных установок, скрыться от непрекращающегося потока новостей и остаться наедине с собой. Как монастырская жизнь стала трендом у зумеров — в материале «Ленты.ру».

Молодежь променяла вечеринки на монастыри

Поездки на курорты, пляжные вечеринки и выбор подходящего бикини отошли на второй план. Все больше девушек поколения Z из США стремятся провести время в монастыре, отказываясь от соблазнов соцсетей, прогулок по барам и бесконечных покупок на маркетплейсах. Они укрываются от суеты и замедляют темп жизни, занимаясь медитациями и работая вместе с монахинями.

Некоторые из них идут еще дальше и принимают временный обет молчания — период тишины, позволяющий остаться наедине со своими мыслями. В это время девушки могут общаться с помощью жестов или записок.

Монастырь Гроба Господня в Вашингтоне, США

Монастырь Гроба Господня в Вашингтоне, США

Фото: Nicole Glass Photography / Shutterstock / Fotodom

По мнению Аны Гарриги и Кармен Урбиты, авторов книги «Монастырская мудрость: Как монахини шестнадцатого века могли бы спасти вашу жизнь в двадцать первом веке», ведущие подкаста Las Hijas de Felipe, существует ряд причин для подобного побега от окружающей действительности. Среди них — стремительно растущие цены на аренду жилья, изнуряющий рабочий график, разочарование в приложениях для знакомств.

К тому же, по данным исследования Talker Research, к 30 годам четверть американцев сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Все это заставляет фрустрированную молодежь искать место, где они могут отдохнуть от проблем и справиться с нарастающей тревогой.

Урбита и Гаррига считают, что в монастыре девушек окружает теплая и экологичная атмосфера, где они ощущают единение.

Женские монастыри были местом, где женщины могли реализовать свои интеллектуальные интересы, дипломатические амбиции и отношения, выходящие за рамки брака и продолжения рода. Вот почему для многих женский монастырь — это идеальное прибежище после тяжелого расставания. Это место, где вы можете исцелиться в стиле «Ешь, молись, люби»

Ана Гаррига, Кармен Урбита

Жизнь в монастыре стала трендом

Несмотря на отказ от мобильных телефонов на время пребывания в монастыре, вернувшиеся из обители зумеры спешат поделиться своим опытом в соцсетях. Пользовательница с никнеймом @mc667868 рассказала в TikTok, что в конце прошлого года останавливалась в монастыре на севере штата Нью-Йорк и получила массу положительных впечатлений.

Девушка просто отправила монахиням письмо, а они в ответ назвали ей возможные даты приезда. В нынешнем году она снова хотела отправиться в монастырь, однако с удивлением узнала, что места в обители забронированы на все лето.

Пользовательница @mc667868

Скриншот: @mc667868

Видео mc667868 набрало около миллиона просмотров и сотни комментариев. Девушка оказалась не единственной, кто поддался тренду на монастырскую жизнь. «Прошлым летом я жила с монахинями (они из епископальной церкви). Это были, пожалуй, лучшие три месяца в моей жизни. Они [монахини] такие классные и веселые! Я работала у них в саду и жила бесплатно», «Однажды я провела выходные в монастыре. Было здорово. Одна из монахинь показала нам, как варить варенье, и мы устроили вечеринку с мороженым», «Мне кажется, монахини нас ждали. Они знали, что в какой-то момент у нас сдадут нервы», — делились девушки в комментариях.

Одна из пользовательниц вспомнила тренд прошлого лета — Brat Summer («Лето хулиганок»), который характеризовался модой на откровенное самовыражение, неряшливость и гедонизм, и противопоставила ему тренд на лето в монастыре.

«Лето хулиганок» закончилось, пришло «лето обета молчания»

пользовательница сети

Монастыри заменили курорты

Монастыри в США перестали быть местом, привлекающим исключительно верующих людей. Обители теперь рассматривают почти как оздоровительные курорты, где можно восстановить физическую форму и обрести душевное равновесие. Постепенно монастыри обзавелись рейтингом, который помогает новичкам выбрать подходящее для личных нужд место.

Например, буддистский монастырь Blue Cliff, расположенный в двух часах езды от Манхэттена, может похвастаться восторженными отзывами посетителей и показателем 4,9 звезды в Google.

«Это место, где можно успокоить ум, заглянуть в себя и насладиться чудесами жизни внутри и вокруг с помощью практик сидячей медитации, медитации при ходьбе, осознанного питания, медитации для глубокого расслабления и совместного времяпрепровождения», — гласит один из десятков откликов.

Запись на текущий месяц в Blue Cliff довольно быстро закрылась. По словам сестры Джой, в последние годы наблюдается рост числа молодых людей, ищущих уединения подобного рода. «Многие считают этот опыт преобразующим», — заключила она.

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«Лето обета молчания». Почему молодежь променяла пляжные вечеринки на монастырский покой?

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