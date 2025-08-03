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12:07, 3 августа 2025Россия

Россиянка отправилась кататься на вейк-серфе и едва выжила под тонущим катером

В Санкт-Петербурге женщина на вейк-серфе едва выжила под тонущим катером
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге женщина по имени Настя едва не захлебнулась под катером, который внезапно начал тонуть. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел, когда Настя вместе с друзьями отправилась кататься на вейк-серфах. Поначалу все было хорошо, как вдруг катер стал идти ко дну. Друзья россиянки успели прыгнуть с него в воду, а она осталась под козырьком. Женщина вспомнила, что он мешал ей подняться на поверхность, а отплыть в сторону она не могла из-за сильного течения. На Насте был спасательный жилет, но он никак ей не помогал. По словам женщины, у нее началась паника.

Настя выжила благодаря мужу подруги. Тот прыгнул за ней в воду и вытащил на поверхность. Женщина осталась цела. После, как отмечает россиянка, организаторы заплыва даже не поинтересовались ее самочувствием. Кроме того, они не объяснили им причину крушения катера. Несмотря на это, компания друзей за все заплатила.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия отдыхающий на Гусином озере в Селенгинском районе попал под винт катера. Его госпитализировали с рваными ранами лица.

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