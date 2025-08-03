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17:44, 3 августа 2025Бывший СССР

Российские войска окружили ВСУ в ДНР с трех сторон

«Русская весна»: В ДНР российские войска прорывают ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска прорывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название —Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным канала, российская армия окружила город с трех сторон, обстановка для ВСУ становится критичной. Каждая поездка в этот город оказывается рулеткой, пишут военкоры.

Успех российских войск достигается за счет истощения украинских оборонительных позиций и сильного растягивания фронта. У командиров ВСУ нет четкого представления, как можно изменить ситуацию на фронте, говорится в публикации.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Красноармейск с помощью диверсионных и малых пехотных групп, однако пока им не удалось закрепиться.

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