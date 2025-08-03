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07:18, 3 августа 2025Силовые структуры

Суд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Лазаревой

Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте телеведущей Лазаревой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Московский городской суд принял решение отменить постановление о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил ее адвокат Леонид Соловьев в беседе с РИА Новости. Это связано с тем, что суд первой инстанции вынес соответствующее постановление с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

«Суд отменил постановление и направил материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — говорится в сообщении.

Как следует из судебных материалов, Лазарева не находилась в международном розыске по этому уголовному делу, а была объявлена лишь в федеральный розыск. Суд первой инстанции при вынесении решения не обратил внимания на эту деталь.

При этом по возвращении в Россию Лазаревой все равно грозит лишение свободы. В декабре 2024 года телеведущую заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма.

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