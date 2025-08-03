InfoBRICS: Киев боится гражданской войны из-за ситуации на фронте и мобилизации

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS предрек Украине гражданскую войну из-за ситуации на фронте и насильственной мобилизации.

Он отметил, что правительство в Киеве боится подобного сценария. В стране появляется все больше протестующих, которые желают прекращения боевых действий и нападают на военкомов.

«Безусловно, оно опасается, что ситуация пройдет точку невозврата и приведет к появлению "внутреннего фронта" в условиях текущего конфликта», — считает Лейрос. Он назвал крах текущего режима вопросом времени.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По его словам, родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин, стали использовать газ. Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции.