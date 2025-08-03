Киев стал восполнять нехватку солдат привлечением иностранных наемников

Украина стала восполнять потери на фронте привлечением иностранных наемников. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признаются, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.

«Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов», — говорится в материале. По словам украинских военных, новобранцы, которых недавно мобилизовали, не готовы к войне. Власти Киева отказываются от ротации давно воюющих бойцов, заявляя о необходимости «победы любой ценой».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаками на юг России пытаются сорвать курортный сезон, посеять панику среди россиян и парализовать воздушное и железнодорожное сообщение. По его словам, чем больше противник терпит поражение на фронте, а в июле это было очевидно, тем больше он переходит к террору именно с помощью беспилотников.