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12:48, 3 августа 2025Бывший СССР

Украинские власти решили компенсировать нехватку солдат иностранными наемниками

Киев стал восполнять нехватку солдат привлечением иностранных наемников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина стала восполнять потери на фронте привлечением иностранных наемников. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признаются, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.

«Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов», — говорится в материале. По словам украинских военных, новобранцы, которых недавно мобилизовали, не готовы к войне. Власти Киева отказываются от ротации давно воюющих бойцов, заявляя о необходимости «победы любой ценой».

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Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаками на юг России пытаются сорвать курортный сезон, посеять панику среди россиян и парализовать воздушное и железнодорожное сообщение. По его словам, чем больше противник терпит поражение на фронте, а в июле это было очевидно, тем больше он переходит к террору именно с помощью беспилотников.

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