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21:30, 3 августа 2025Мир

В Германии оценили положение России перед истечением ультиматума Трампа

Junge Welt: РФ добивается успехов на фронте перед истечением ультиматума Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия продолжает демонстрировать успехи в зоне проведения спецоперации за неделю до истечения срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. На это указало немецкое издание Junge Welt.

В статье отмечается, что, несмотря на скорое истечение дедлайна, президент России Владимир Путин «продолжает придерживаться своих военных целей». Как подчеркивает издание, противостояние, которое казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу Москвы.

28 июля Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Глава государства также заявил о намерении ввести новые антироссийские санкции по истечении срока ультиматума. При этом, по его словам, неизвестно, будут ли эти меры эффективны.

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