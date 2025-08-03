Junge Welt: РФ добивается успехов на фронте перед истечением ультиматума Трампа

Российская армия продолжает демонстрировать успехи в зоне проведения спецоперации за неделю до истечения срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. На это указало немецкое издание Junge Welt.

В статье отмечается, что, несмотря на скорое истечение дедлайна, президент России Владимир Путин «продолжает придерживаться своих военных целей». Как подчеркивает издание, противостояние, которое казалось ожесточенной позиционной войной, перерастает в заметные территориальные изменения в пользу Москвы.

28 июля Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Глава государства также заявил о намерении ввести новые антироссийские санкции по истечении срока ультиматума. При этом, по его словам, неизвестно, будут ли эти меры эффективны.