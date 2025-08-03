Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:26, 3 августа 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи заявили о снятии временных ограничений на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Unsplash

Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

О введении мер сообщалось в 2:26 по Москве. Снятие ограничений также подтвердили в Росавиации.

«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в публикации.

Пассажиров заверили, что вместе с авиакомпаниями аэропорт делает все возможное для стабилизации расписания. Россиян предупредили, что на это потребуется 1-2 дня.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. Сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Аэропорт Сочи был закрыт на прилет и вылет рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы планируем оказать давление». В США раскрыли цель поставок оружия Киеву и описали позицию Трампа по решению конфликта

    На Украине объяснили страх граждан выходить на митинги

    Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла не из-за ранений

    В Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса

    На Западе вспомнили пророчество ясновидящего о самом опасном годе

    ВСУ попытались атаковать Брянскую область

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Раскрыта средняя зарплата работающих россиян

    Названы типичные фразы телефонных мошенников

    Депутат Госдумы призвал перенести часть новогодних праздников на весну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости