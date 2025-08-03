В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи заявили о снятии временных ограничений на полеты

Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

О введении мер сообщалось в 2:26 по Москве. Снятие ограничений также подтвердили в Росавиации.

«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отмечается в публикации.

Пассажиров заверили, что вместе с авиакомпаниями аэропорт делает все возможное для стабилизации расписания. Россиян предупредили, что на это потребуется 1-2 дня.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. Сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Аэропорт Сочи был закрыт на прилет и вылет рейсов.