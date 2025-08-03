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11:32, 3 августа 2025Россия

В российском регионе локализовали пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

В Сочи локализовали пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожар в Сочи

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В Сочи локализовали пожар на нефтебазе после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, площадь возгорания составила 362 квадратных метра. Сначала загорелся один резервуар, позже огонь перекинулся на соседний.

Нефтебаза в Сочи загорелась после атаки беспилотников, сообщил ранее глава города Андрей Прошунин. Атака началась около 2:15 ночи. Средства ПВО работали над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, произошло более 20 взрывов. Местные жители и туристы спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Сочи начался из-за попадания обломков в цистерну с нефтепродуктами.

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