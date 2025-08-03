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13:15, 3 августа 2025Россия

В российском регионе пропавшего в лесу мужчину нашли через четыре дня

В Якутске нашли потерявшегося в лесу четыре дня назад мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Якутске нашли потерявшегося в лесу четыре дня назад мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, 30 июля 59-летний мужчина пошел за грибами и заблудился. Потерявшийся первые дни отвечал на звонки, но не мог сориентировать, где находится и включить геолокацию. На крики спасателей не отвечал, так как не слышал.

Его обнаружили с помощью беспилотника рядом с горой у расщелья. Сначала они не поняли, что это человек, но подойдя ближе, поисковики услышали кашель и стало ясно, что нашли.

Мужчина после проведенных в лесу дней сильно ослаб, так как питался ягодами и водой из луж. Передвигался и говорил с трудом. Его передали медикам.

Ранее сообщалось, что в России потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду.

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