В российском регионе пропавшего в лесу мужчину нашли через четыре дня

В Якутске нашли потерявшегося в лесу четыре дня назад мужчину

В Якутске нашли потерявшегося в лесу четыре дня назад мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, 30 июля 59-летний мужчина пошел за грибами и заблудился. Потерявшийся первые дни отвечал на звонки, но не мог сориентировать, где находится и включить геолокацию. На крики спасателей не отвечал, так как не слышал.

Его обнаружили с помощью беспилотника рядом с горой у расщелья. Сначала они не поняли, что это человек, но подойдя ближе, поисковики услышали кашель и стало ясно, что нашли.

Мужчина после проведенных в лесу дней сильно ослаб, так как питался ягодами и водой из луж. Передвигался и говорил с трудом. Его передали медикам.

Ранее сообщалось, что в России потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду.