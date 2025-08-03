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21:07, 3 августа 2025Бывший СССР

В США заявили о нежелании Зеленского заканчивать конфликт по одной причине

Фази: Зеленский не хочет заканчивать конфликт из-за страха перед украинцами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта с Россией из-за страха перед украинцами. С таким утверждением выступил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Зеленский и его западные кураторы боятся того, что простым украинцам, как только они вновь обретут свободу слова, придется рассказать о кровавой военной политике, навязанной им с крайней жестокостью — и все это во имя помощи Украине», — написал он.

По словам журналиста, это является одной из причин, по которой боевые действия не могут быть остановлены.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил возможность проведения новых переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что она безвозвратно утрачена, добавив, что украинская сторона должна была согласиться на условия Россия еще на ранних этапах переговоров.

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