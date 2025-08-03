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11:02, 3 августа 2025Россия

Водитель российского «Града» помог уничтожить 20 военных ВСУ и спас товарищей

Российский военный водитель Данила Котов помог уничтожить более 20 бойцов ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Младший сержант Данила Котов — водитель-заряжающий российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — помог уничтожить более 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По его информации, российский военный водитель доставил расчет на огневую позицию под артиллерийским огнем. Это позволило нанести поражение живой силе противника. Когда машина была повреждена, военнослужащий оперативно устранил неисправность и вывел товарищей из-под удара.

Действия бойца помогли сохранить вооружение и личный состав, что обеспечило продвижение российских войск.

Ранее военные Вооруженных сил РФ рассказали об отобранном у украинских пленных трофейном оружии стран НАТО.

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