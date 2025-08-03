Российские военные рассказали о найденных у пленных из ВСУ трофеях НАТО

На харьковском направлении российские военные взяли трофеи в виде оружия стран НАТО. Об этом сообщает РИА новости.

По данным агентства, у одного из пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили FN SCAR (штурмовая винтовка для сил специальных операций), гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), легкий пулемет FN Mini-Mi. Также бойцы России нашли несколько 40-миллиметровых гранатометов болгарского производства UBGL — по форме они практически идентичны советскому ГП-25.

Они рассказали, что FN SCAR была отобрана у украинского военного, который сдался в плен. Снайпер из ВСУ утверждал, что был мобилизован, но, судя по состоянию рук и татуировкам, он является профессионалом.

Ранее сообщалось, что на Украине водителя пассажирского автобуса забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) во время рейса.