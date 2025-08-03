Минобороны: ВС России поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома

Вооруженные силы (ВС) России поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах», — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что для атаки целей были применены оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники. Были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск армии России.

Ранее стало известно, что российские военные захватили оружие НАТО на харьковском направлении. Среди образцов трофейного оружия оказались экземпляры болгарского производства.

