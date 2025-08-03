Бойцы Ленинградского полка захватили оружие НАТО на харьковском направлении

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили натовское оружие в боях на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди образцов трофейного оружия оказались экземпляры болгарского производства. Военнослужащий с позывным Заря рассказал, что болгарские гранатометы UBGL являются аналогами советских ГП-25. Он также показал гранаты М67 и одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), облегченный пулемет FN Mini-Mi и снайперскую винтовку FN SCAR.

Боец добавил, что украинские военные также используют автомат Калашникова. По словам Зари, он остается наиболее надежным и удобным оружием, поскольку иностранную технику невозможно починить в боевой обстановке.

«Вот эти автоматы [производства] так уже не починить. То есть если что-то сломалось, его можно выкинуть спокойно», — заключил военный.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) все чаще берут в качестве трофеев в Донецкой народной республике (ДНР) чешские штурмовые винтовки. Марочко уточнил, что такие находки российские военные берут с бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР, Григоровки и Серебрянки в ДНР.