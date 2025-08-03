Журналист Оуэнс предсказала поражение Макрона по делу о клевете против его жены

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет выиграть в суде и доказать, что ее публикации о его жене являются клеветой. Об этом пишет Financial Times (FT).

Оуэнс известна тем, что выпустила расследование, посвященное чете Макронов. В частности, она заявила, что жена французского лидера Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Макрон подал в суд на журналистку. Оуэнс предсказала его поражение по этому делу. По ее словам, иск политика лишь доказывает ее правоту. «Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что может раскрыться», — объяснила американка.

Журналисты FT пишут, что предполагаемая цель Елисейского дворца — показать уверенность перед мировыми лидерами и французскими политиками. Как указано в иске, Макрон из-за слухов потерял не только репутацию, но и доверие. Эту стратегию журналисты считают неудачной. «Ни один судебный процесс не смог положить конец слухам — как раз наоборот», — добавили они.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон уличили в дискриминации трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). По мнению журналистов, в заявлениях корреспонденток «нет ничего обидного, даже если они ложны», но супруге Макрона не стоило подавать иск в суд против американской журналистки Кэндис Оуэнс.