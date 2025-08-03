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Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
19:58, 3 августа 2025Спорт

ЦСКА упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыл нападающий «армейцев» Алеррандро. «Зениту» удалось спастись благодаря пенальти, забитому форвардом Александром Соболевым.

Таким образом, после трех матчей Зенит занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков, а ЦСКА — шестое. Лидирует московский Локомотив с девятью очками.

В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», а «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 9 августа.

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