ЦСКА упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА в гостях сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыл нападающий «армейцев» Алеррандро. «Зениту» удалось спастись благодаря пенальти, забитому форвардом Александром Соболевым.

Таким образом, после трех матчей Зенит занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков, а ЦСКА — шестое. Лидирует московский Локомотив с девятью очками.

В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», а «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 9 августа.

