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18:29, 4 августа 2025Наука и техника

Описаны причины успеха iPhone 16e

BGR: iPhone 16e стал бестселлером из-за характеристик и цены
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Новый iPhone 16e оказался успешным на рынке благодаря дизайну и техническому оснащению. Об этом заявили специалисты издания BGR.

Журналисты медиа отметили, что, по данным агентства CIRP, iPhone 16e захватил 11 процентов продаж смартфонов Apple в США. Авторы заявили, что новый недорогой аппарат стал бестселлером по причине своей доступной цены и технических характеристик, которые выгодно отличают его от другого дешевого телефона Apple — iPhone SE.

Так, 16e имеет современный дизайн и биометрический сенсор Face ID, тогда как SE вышел с кнопкой Home и сканером отпечатка пальца. «Здесь имеет значение человеческая психология: пользователи, желающие приобрести более дешевый iPhone, не обязательно хотят, чтобы он выглядел дешевым», — заметили журналисты.

Также они обратили внимание, что новый смартфон имеет мощный процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти — как и iPhone 16. Кроме того, аппарат получит относительно большой экран с диагональю 6,1 дюйма. Для сравнения, iPhone SE был оснащен 4,7-дюймовым дисплеем.

В заключение журналисты BGR сослались на вывод экспертов CIRP. Последние заявили, что iPhone 16e не только «поглотил» потенциальных покупателей iPhone SE, но и отнял долю у старых iPhone 14 и 15.

В конце июля американская корпорация Apple рассказала о продаже трехмиллиардного смартфона. Подсчет реализованных устройств вели с 2007 года.

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