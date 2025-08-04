Экс-министр обороны Словакии даст показания по делу о передаче Украине МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Надь даст показания по передаче Украине МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь даст показания по факту передачи Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание SITA.

«Председатель партии Demokrati и бывший министр обороны Ярослав Надь 5 августа в полиции будет давать показания по делу о передаче истребителей МиГ-29 за финансовую компенсацию Украине», — заявил представитель партии.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что ракеты Tomahawk бесполезны для Украины без стратегических бомбардировщиков.

До этого «Военная хроника» заметила, что поставки на Украину американских ракет AGM-158 JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может измениться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов.