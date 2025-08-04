Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 4 августа 2025Мир

Экс-министр обороны Словакии даст показания по делу о передаче Украине МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Надь даст показания по передаче Украине МиГ-29
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь даст показания по факту передачи Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание SITA.

«Председатель партии Demokrati и бывший министр обороны Ярослав Надь 5 августа в полиции будет давать показания по делу о передаче истребителей МиГ-29 за финансовую компенсацию Украине», — заявил представитель партии.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что ракеты Tomahawk бесполезны для Украины без стратегических бомбардировщиков.

До этого «Военная хроника» заметила, что поставки на Украину американских ракет AGM-158 JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может измениться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    Американский баскетболист рассказал о языковом барьере в России

    Медведев прокомментировал отмену моратория на РСМД

    В Киеве сообщили о новом механизме поддержки Украины США и НАТО

    На Украине задумались о военной подготовке 14-летних детей

    Экс-министр обороны Словакии даст показания по делу о передаче Украине МиГ-29

    Во Франции заявили об оказавшемся в ловушке из-за Украины Трампе

    Президенты США и Финляндии обсудили Украину

    Популярный рэпер назвал лучший город на планете

    Военный эксперт объяснил позицию России по РСМД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости