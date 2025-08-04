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12:16, 4 августа 2025Культура

Гуф отреагировал на желание челябинского миллиардера купить и уничтожить его альбом

Рэпер Гуф удивился многомиллионной стоимости своего альбома «Город дорог»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, отреагировал на новость и том, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков хочет выкупить права на его первый альбом «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. Соответствующий комментарий появился на странице артиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мои люди! Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное за поддержку! Очень приятно», — написал исполнитель.

Долматов также отметил, что в шоке от того, что его первый альбом стоит больше миллиона долларов. «Все норм, едем дальше», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) проводит анализ доступности в интернете альбома «Город дорог».

До этого Рыбаков заявил, что альбом романтизирует «разгульный образ жизни».

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