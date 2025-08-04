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15:02, 4 августа 2025Спорт

Литва отказалась пускать юных гребцов из России на первенство мира

Власти Литвы не выдали визы юным гребцам из России для участия в первенстве мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heavey / Getty Images

Власти Литвы отказались пускать юных гребцов из России на первенство мира. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, слова которого приводит РИА Новости.

Свирин заявил, что россиянам не выдали визы. «Когда мы заблаговременно подавали документы на визы, то в компании, которая традиционно помогает нам с оформлением необходимых документов, нас предупредили, что с Литвой могут быть определенные сложности. К сожалению, в конечном итоге все так и получилось», — отметил он.

Соревнования по академической гребле среди спортсменов до 19 лет состоятся с 6 по 10 августа в Тракае. В них должны были принять участие порядка 40 юношей и девушек из России.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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