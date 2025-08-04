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23:19, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Медведев прокомментировал отмену моратория на РСМД

Медведев: Отмена моратория на РСМД — новая реальность
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Отмена моратория на ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД) является новой реальностью. Так ситуацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», — написал Медведев.

Он отметил, что такое решение является ответом на антироссийскую политику стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования. Для каждого конкретного решения Россия будет основываться на межведомственном анализе масштабов развертывания западных РСМД.

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