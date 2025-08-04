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17:30, 4 августа 2025Культура

Михалков раскрыл способы разобщения российского и азербайджанского народов

Михалков заявил о намеренном разобщении народов на постсоветском пространстве
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» раскрыл способы разобщения народов на постсоветском пространстве на конкретных примерах. На это обратил внимание «Царьград».

По словам народного артиста РСФСР, в странах бывшего Советского Союза намерено ведется переформатирование исторического сознания населения. В частности, отметил Михалков, об этом свидетельствуют современные учебники истории в учебных заведениях республик.

Например, в узбекских учебниках акцентируется внимание на негативных моментах советского периода. Авторы книг утверждают, что во времена СССР экономика Узбекистана якобы полностью подчинялась интересам центра, а республика использовалась лишь в качестве сырьевого придатка. В то же время, указал ведущий, о достижениях того периода — масштабном строительстве инфраструктуры, развитии промышленности, электрификации и ликвидации неграмотности среди населения — в них не говорится.

Азербайджанские учебники авторства Керима Шукюрова и Якуба Махмудлу, по словам Михалкова, и вовсе содержат эмоционально окрашенные русофобские оценки. Речь идет об утверждениях о якобы имеющем место быть «намеренном уничтожении населения Баку» и отсутствии термина «Великая Отечественная война», вместо которого используется «Вторая мировая».

По мнению Михалкова, Россия долго закрывала на это глаза, полагая, что дружеские отношения между странами сохранятся сами собой. Однако международная обстановка, считает режиссер, свидетельствует об обратном.

Ранее Михалков рассказал об обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого ему позвонил российский лидер Владимир Путин. По словам Михалкова, звонок Путина взволновал Алиева.

Также он заявил, что Россию толкнули в бездну. Эти слова назвали сбывшимся предсказанием и указали на то, что деятель искусств не первый раз предупреждает о подобном развитии событий.

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