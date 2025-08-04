«У меня не хватит слов описать». Михалков рассказал о реакции Алиева на звонок Путина во время обеда

Михалков: Во время обеда с азербайджанским президентом Алиевым позвонил Путин

Президент России Владимир Путин позвонил российскому режиссеру Никите Михалкову, когда тот обедал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Народный артист РСФСР в своей программе «Бесогон» на телеканале «Россия 24» поделился воспоминаниями о том случае и рассказал о реакции азербайджанского лидера.

Алиев называл Путина начальником и пришел в восторг от разговора с ним

По словам Михалкова, эта встреча с Алиевым состоялась «много лет назад», когда его пригласили в Азербайджан коллеги-кинематографисты. «И случилось так, что президент Азербайджана пригласил меня на обед», — вспомнил он. Российский режиссер во время этого мероприятия обратил внимание на одну деталь в поведении азербайджанского лидера.

Для меня было довольно занятным, что во время встречи Ильхам Гейдарович называл нашего президента «начальник». Как это водится, так сказать, в наших отечественных кругах Никита Михалков режиссер, актер, сценарист

В разгар обеда гостю Алиева позвонил российский лидер. Михалков отметил, что это произвело впечатление на президента Азербайджана: «Когда Ильхам Гейдарович услышал, что я говорю с нашим президентом, я понял по его лицу, что это его сильно как-то взволновало». Тогда режиссер спросил у Путина разрешения передать ему телефон и получил согласие.

Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку от президента Азербайджана Никита Михалков режиссер, актер, сценарист

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Михалков порассуждал о мужском начале и поступках Алиева

Ведущий «Бесогона» отметил, что, несмотря на меняющиеся времена, настоящее мужское начало, особенно на Кавказе, «зиждется на достоинстве, на верности слову, на порядочности, надежности — просто на благодарности».

Хотя бы за то, что по инициативе отца нынешнего президента Азербайджана, Гейдара Алиева, огромное количество азербайджанских молодых людей получили в России бесплатное для них высшее образование в лучших вузах нашей страны. Ну как можно это забыть? Никита Михалков режиссер, актер, сценарист

Он добавил, что Алиев не только забыл об этом, но и прилюдно получил «от провокатора в подарок шевроны украинской армии с нацистскими символами». Также режиссер обратил внимание на связь российского и азербайджанского народов. Михалков напомнил, что более 40 азербайджанцев во время Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза, а отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев был генералом КГБ Азербайджанской ССР. «То есть той организации, именно той организации, которая истребляла бандеровцев, оставшихся после Великой Отечественной войны и терроризирующих мирное население», — пояснил он.

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout via Reuters

Алиев открыто поддержал Украину и пригрозил России судом

Азербайджанский лидер в ходе III Шушинского глобального медиафорума, который прошел 19 июля в Ханкенди (бывший Степанакерт), открыто поддержал Украину, призвав «не соглашаться на оккупацию». По его словам, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа». Он также посоветовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным путем.

Также президент Азербайджана принял от украинской журналистки шевроны бойцов Вооруженных сил Украины и попросил «продолжать так же». Кроме того, глава республики пригрозил России судом из-за крушения самолета AZAL и потребовал компенсаций.