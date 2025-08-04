Михалков: Во время обеда с президентом Азербайджана Алиевым позвонил Путин

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков рассказал в своей программе «Бесогон» об обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого ему позвонил российский лидер Владимир Путин. На это обратил внимание «Царьград».

«Много лет назад я был приглашён в Азербайджан моими коллегами кинематографистами. И случилось так, что я был приглашён президентом Азербайджана на обед», — поделился воспоминаниями Михалков.

Он отметил, что во время встречи Алиев называл Путина «начальник». Также российский режиссер рассказал, что во время этого обеда ему позвонил глава государства, так как за день до этого он «попросил о возможности переговорить с нашим президентом по телефону по одному вопросу». По словам Михалкова, звонок Путина взволновал Алиева, тогда он спросил разрешения передать телефон азербайджанскому лидеру.

Вы знаете, у меня не хватит слов описать тот восторг, ту радость, то вдохновение, с которым президент Азербайджана говорил с нашим президентом. Какое количество сладкого словесного рахат-лукума услышал наш президент в трубку от президента Азербайджана Никита Михалков Режиссер, актер

Ведущий согласился с возможными возражениями о том, что времена меняются, но напомнил, что на Кавказе настоящее мужское начало зиждется в том числе на благодарности. Михалков отметил, что благодаря отцу нынешнего азербайджанского лидера большое количество граждан страны бесплатно получили высшее образование в России.

«Ну как можно это забыть? А можно. Можно. Мало того что забыть. Но ещё и вот так вот, прилюдно, получить от провокатора в подарок шевроны украинской армии с нацистскими символами», — указал режиссер. Кроме того, он напомнил, что среди азербайджанцев есть Герои Советского Союза, воевавшие с нацистами, а отец нынешнего президента Гейдар Алиев был генералом КГБ Азербайджанской ССР — «той организации, которая истребляла бандеровцев, оставшихся после Великой Отечественной войны и терроризирующих мирное население».

Ранее Михалков заявил, что Россию толкнули в бездну. Эти слова назвали сбывшимся предсказанием и указали на то, что деятель искусств не первый раз предупреждает о подобном развитии событий.