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14:01, 9 июля 2025Культура

В России обратили внимание на сбывшееся предсказание Михалкова

Михалков заявил, что против россиян ведется информационная сетевая война
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков заявил, что Россию толкнули в бездну. Журналисты «Царьграда» назвали подобные слова сбывшимся предсказанием и указали на то, что деятель искусств не первый раз предупреждает о подобном развитии событий.

Авторы материала обратили внимание на недавний выпуск программы «Бесогон» под названием «Кто, как и зачем хотел бы обмануть Президента?» В нем режиссер указал на опасность информационной сетевой войны, которая ведется против россиян и несет угрозу для их будущего. Михалков заметил, что говорил об этом еще в 2014-м, однако реальность 2025 года оказалась куда драматичнее, чем самые смелые его прогнозы и размышления.

Особое внимание автор программы обратил на создаваемые искусственным интеллектом (ИИ) реалистичные изображения и видео (дипфейки). По его словам, вымышленная реальность уже вытесняет настоящую действительность. «Посмотрите, какого совершенства достигает сегодня это оружие, как правдоподобно выглядят эти персонажи», — сказал он, предостерегая, что кажущиеся невинными забавы могут перерасти в глобальную угрозу.

По словам режиссера, против граждан России ведется борьба цифровыми методами. В связи с этим он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о важности использования отечественных разработок в сфере ИИ.

Михалкова объявили в розыск на Украине. Ему присвоили статус разыскиваемого в марте 2022 года. Михалкова также включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

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