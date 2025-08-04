Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:08, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Депутат Немкин сообщил, что мошенники начали представляться врачами поликлиник
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники начали представляться врачами поликлиник, чтобы воровать данные россиян. О новой уловке злоумышленников сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает RT.

Депутат рассказал, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь врачами поликлиник, и предлагать срочно оформить заявку на диспансеризацию, прививку или же пройти плановый осмотр. Аферисты могут специально создавать помехи во время разговора, чтобы собеседник не расслышал детали и не мог догадаться, что общается со злоумышленниками.

Затем, по словам Немкина, у человека выманивают личные данные под предлогом заполнения анкеты. В результате конфиденциальная информация оказывается в руках мошенников. Также жертву могут обманом заставить перевести деньги или предоставить доступ к электронной почте, предупредил он.

«Дополнительный психологический прием — давление через срочность: "Если вы не пройдете осмотр прямо сейчас, будет проблема". (...) Если звонящий настаивает на незамедлительном действии, это почти всегда признак мошенничества», — подчеркнул депутат.

Ранее Немкин назвал типичные фразы телефонных мошенников. К ним, в частности, депутат отнес просьбы предоставить личные данные и предложения о выгодных сделках и призах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости