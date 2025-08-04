Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Депутат Немкин сообщил, что мошенники начали представляться врачами поликлиник

Мошенники начали представляться врачами поликлиник, чтобы воровать данные россиян. О новой уловке злоумышленников сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает RT.

Депутат рассказал, что мошенники начали звонить россиянам, представляясь врачами поликлиник, и предлагать срочно оформить заявку на диспансеризацию, прививку или же пройти плановый осмотр. Аферисты могут специально создавать помехи во время разговора, чтобы собеседник не расслышал детали и не мог догадаться, что общается со злоумышленниками.

Затем, по словам Немкина, у человека выманивают личные данные под предлогом заполнения анкеты. В результате конфиденциальная информация оказывается в руках мошенников. Также жертву могут обманом заставить перевести деньги или предоставить доступ к электронной почте, предупредил он.

«Дополнительный психологический прием — давление через срочность: "Если вы не пройдете осмотр прямо сейчас, будет проблема". (...) Если звонящий настаивает на незамедлительном действии, это почти всегда признак мошенничества», — подчеркнул депутат.

Ранее Немкин назвал типичные фразы телефонных мошенников. К ним, в частности, депутат отнес просьбы предоставить личные данные и предложения о выгодных сделках и призах.