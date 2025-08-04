Мост обрушился в российском регионе

«Известия»: Мост рухнул в Краснодарском крае из-за наводнения

Мост разрушился из-за наводнения в Краснодарском крае в воскресенье, 3 августа. Он соединял два берега в селе, передают журналисты «Известий».

Очевидцы рассказали, что хлынувший поток воды сломил мост пополам. Часть конструкции уплыла по течению. По предварительной информации, еще один деревянный мост не выдержал мощности потока и также ушел под воду.

Ночью 4 августа сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края дома освободились от воды после ливней. В связи с непогодой произошли перебои в работе гражданской инфраструктуры. В районе Джубги сошел сель, частично перекрыв движение через Молдаванский перевал.

Ранее стало известно, что свыше 300 человек эвакуировали после схода селя в российском регионе. Как оказалось, грязевые потоки оставили часть города в Кабардино-Балкарии без воды и электричества.