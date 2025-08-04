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09:58, 4 августа 2025Экономика

На Камчатке зафиксировали опасную активность вулкана

Ученые ЕГС РАН: Вулкан Мутновский активизировался на Камчатке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Шелдовицкий / РИА Новости

На полуострове Камчатка активизировался вулкан Мутновский. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации источника, ученым удалось зафиксировать термальную аномалию на вулкане, из-за чего ему присвоили желтый код опасности. Специалисты пояснили, что спрогнозировать извержение Мутновского и вести ее сейсмический мониторинг не представляется возможным из-за непрерывного потока афтершоков из очаговых зон сильных землетрясений. «Учитывая недавние сейсмические активизации этого вулкана, а также сейсмогенную активизацию ряда других вулканов полуострова, он крайне не рекомендуется к посещению. О маршруте в кратер даже задумываться сейчас — полное безумие», — предупредили в пресс-службе ЕГС РАН.

Двумя днями ранее на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, который в предыдущий раз извергался более 500 лет назад. В результате пепловый шлейф от него растянулся на шесть километров над уровнем моря.

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