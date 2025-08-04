Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 4 августа 2025Бывший СССР

На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской ОВА

На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской ОВА Гайдая
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской и Мукачевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд взял под стражу Гайдая на 60 суток. В качестве альтернативы был назначен залог 10 миллионов гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая и Андрея Юрченко за коррупцию при поставках беспилотных летательных аппаратов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщило о задержании депутата Верховной Рады за коррупционную схему при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по завышенным ценам.

До этого стало известно, что НАБУ может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Сообщается, что дело связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    В Москве утонули машины

    Рютте призвал НАТО срочно купить оружие для Украины

    Россиянка превратила подъезд дома в свалку и вызвала гнев соседей

    Зеленский обсудил военные поставки с Нидерландами

    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о звонке Трампа

    В Москве очевидцы сняли на видео полыхающий под мостом фургон

    На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской ОВА

    Создан метод раннего предсказания болезни Альцгеймера

    В Москве прошел максимум ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости