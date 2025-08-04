На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской ОВА Гайдая

На Украине отправили в СИЗО экс-главу Луганской и Мукачевской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд взял под стражу Гайдая на 60 суток. В качестве альтернативы был назначен залог 10 миллионов гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая и Андрея Юрченко за коррупцию при поставках беспилотных летательных аппаратов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщило о задержании депутата Верховной Рады за коррупционную схему при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по завышенным ценам.

До этого стало известно, что НАБУ может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Сообщается, что дело связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.