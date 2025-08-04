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16:00, 4 августа 2025Мир

На Западе из-за Украины вспомнили одно предупреждение Ельцина

Дизен: Ельцин предупреждал, что Россия не потерпит глобальную гегемонию США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На Западе ошибочно полагают, что нынешняя политика России возникла из вакуума и связана лишь с президентом Владимиром Путиным, хотя еще его предшественник Борис Ельцин предупреждал, что Москва не потерпит гегемонию Вашингтона. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

По его словам, обещания западных стран о создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности и «Общего европейского дома» были забыты еще в 1999 году, когда произошли первое после окончания Холодной войны расширение НАТО и бомбардировки Югославии. Эксперт напомнил, что негативная реакция Москвы на действия Запада последовала уже тогда.

«Ельцин предупреждал, что Россия не приемлет глобальную гегемонию Америки, поскольку она равносильна политике сдерживания, и поэтому Москва будет стремиться к многополярности на Востоке», — написал он, комментируя отрывок из выступления первого президента России.

Ранее Владимир Путин заявил, что ключевой целью России в конфликте на Украине является искоренение причин кризиса и обеспечение собственной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за достижение долгосрочного мира, у которого не будет никаких временных ограничений.

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