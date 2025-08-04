Настроения российских промышленников ухудшились

ИНП РАН: Спрос на продукцию 59 % российских предприятий упал ниже нормы

В середине лета 2025 года настроения в российской бизнес-среде ухудшились на фоне продолжающегося падения спроса на продукцию на внутреннем рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты мониторинга состояния промышленного сектора экономики России аналитиков Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

По итогам опроса выяснилось, что доля оценок спроса «ниже нормы» в июле превысила кризисные пики 2016 и 2020 годов, достигнув отметки в 59 процентов. В результате пессимизм российских промышленников относительно дальнейших перспектив продаж добрался до максимальных значений с июля 2022 года.

Участники рынка, отмечается в исследовании, недовольны нынешними объемами капитальных вложений, а фактическое снижение стоимости пока не заставило представителей промышленного сектора пересмотреть собственные ценовые планы. Близкое к рецессии положение дел в отрасли также изменило намерения руководителей предприятий по поводу зарплат сотрудников. Второй месяц подряд фиксируется больше ответов «з/п снизится». До лета планы директоров в отношении окладов работников были более оптимистичными. Все это, подчеркивают эксперты, свидетельствует о вероятном завершении так называемой зарплатной гонки в России.

На ухудшение финансового положения отечественных предприятий влияет множество факторов. К числу основных причин аналитики относят негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), которые сделали займы менее доступными. Масштабные западные санкции, в свою очередь, затрудняют процесс модернизации производств и внедрения новых технологий.

На ситуацию также оказывает влияние острый кадровый голод, который охватил большинство ключевых отраслей российской экономики, включая промышленный сектор. В результате главными страхами отечественного бизнеса, указывают в ИНП РАН, к настоящему времени стали слабый спрос на внутреннем рынке и дорогие кредиты. На этом фоне интерес предприятий к скорому запуску новых производств заметно снизился, как и их инвестиционная активность.