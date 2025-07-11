Названы главные страхи российского бизнеса

ИНП РАН: Слабый спрос и дорогие кредиты — главные фобии российского бизнеса

В апреле-мае 2025 года все больше российских компаний, задействованных в реальном секторе экономики, стали опасаться инвестировать и брать кредиты из-за высокой стоимости заемных ресурсов. О главных страхах отечественного бизнеса сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

В опросе приняли участие представители компаний, занимающихся производством материальных и нематериальных товаров, из 47 российских регионов. По итогам исследования выяснилось, что только 49,7 процента фирм демонстрировали инвестактивность, а остальные не решались вкладывать средства. В свою очередь, 43,7 процента заявили о снижении инвестиций в собственное развитие.

Доля респондентов, планирующих запуск новых производств в течение одного-двух лет, упала за отчетный период с 49,6 до 35 процентов. Аналитики зафиксировали снижение доли инвестирующих предприятий как за счет внешних источников, так и из собственных средств. Основной причиной подобной динамики стала высокая стоимость заемного капитала. Подобный ответ дали в 71,6 процента предприятий, принявших участие в опросе.

Все большее число российских компаний, в частности, стали бояться брать кредиты на дальнейшие инвестиции. Доля подобных организаций во второй половине весны снизилась с 39,8 до 32,5 процента. Другим поводом для беспокойства отечественных предприятий оказалось падение внутреннего спроса. Острее всего это проблема фиксируется в секторах, ориентированных на продукцию длительного пользования, которая покупается в кредит. Речь идет, в частности, о производстве сельскохозяйственной и дорожной техники.

Ранее о проблеме слабого спроса на внутреннем рынке заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным отраслевого объединения, в начале 2025 года 38,4 процента отечественных компаний и предприятий столкнулись со снижением интереса к выпускаемой продукции. Среди других причин, затрудняющих работу отечественного бизнеса, назывались недоступность заемных средств и нехватку оборотных. Около трети из опрошенных компаний них также указали на проблему неплатежей от контрагентов.