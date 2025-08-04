Названа причина переноса визита Уиткоффа в Москву

Эксперт Мартынов: Визит Уиткоффа в РФ могли перенести из-за сигналов Путина

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву мог быть перенесен из-за сигналов, переданных Западу президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает РИА Новости.

Агентство отметило, что визит Уиткоффа в РФ предполагался на выходных, сразу после его поездки в Израиль, однако он так и не состоялся. «Информация о визите Уиткоффа появилась в пятницу. В этот же день была встреча президентов России и Белоруссии на Валааме, где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан», — указал эксперт, отметив, что слова Путина могли стать причиной «определенных доработок нюансов предстоящего диалога».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в ходе его визита в Москву.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа.