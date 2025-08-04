Названы цели ночных ударов по авиабазе на западе Украины

Военэксперт Матвийчук назвал цели ударов по авиабазе ВСУ в Староконстантинове

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Царьградом» прокомментировал ночные удары по военной авиабазе в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины.

Отмечается, что Россия получает разведывательные данные из разных источников: со спутников, от агентов и доброжелателей. Предположительно, на указанном аэродроме находились самолеты, которые могли наносить удары по Вооруженным силам РФ. Не исключено, что его использовали для перегрузки и доставки грузов из западных стран, включая боеприпасы и вооружение.

Кроме того, авиабаза могла быть местом скопления большого количества солдат украинской армии, которую авиация перебрасывала на различные участки боевых действий. «Поэтому удары [ночью 4 августа — прим. «Ленты.ру»] наносились для разрушения аэродрома и уничтожения целей», — заключается в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил бессилие Вооруженных сил Украины (ВСУ) против реактивных беспилотников «Герань-3».