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16:01, 4 августа 2025Бывший СССР

Названы цели ночных ударов по авиабазе на западе Украины

Военэксперт Матвийчук назвал цели ударов по авиабазе ВСУ в Староконстантинове
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Царьградом» прокомментировал ночные удары по военной авиабазе в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины.

Отмечается, что Россия получает разведывательные данные из разных источников: со спутников, от агентов и доброжелателей. Предположительно, на указанном аэродроме находились самолеты, которые могли наносить удары по Вооруженным силам РФ. Не исключено, что его использовали для перегрузки и доставки грузов из западных стран, включая боеприпасы и вооружение.

Кроме того, авиабаза могла быть местом скопления большого количества солдат украинской армии, которую авиация перебрасывала на различные участки боевых действий. «Поэтому удары [ночью 4 августа — прим. «Ленты.ру»] наносились для разрушения аэродрома и уничтожения целей», — заключается в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил бессилие Вооруженных сил Украины (ВСУ) против реактивных беспилотников «Герань-3».

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