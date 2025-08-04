В России по-новому взглянули на ультиматум Трампа

Политолог Казаков: Ультиматум Трампа мог быть объявлен не России, а Украине

Ультиматум президента США Дональда Трампа мог быть объявлен не России, а Украине. Так по-новому на заявление Трампа о необходимости за 10 дней прекратить боевые действия взглянул российский политолог Александр Казаков, его слова приводит «Царьград».

По словам Казакова, из слов Трампа непонятно, кому именно был адресован ультиматум. Однако даже в случае если адресатом является Москва, то Кремль отреагирует на введение санкций с безразличием.

Когда я услышал это заявление Трампа, моя первая реакция была такая, что я вдруг вспомнил Бориса Бабочкина в роли Чапаева (...), когда ему объявили о новой атаке. Он говорит: «Психическая? Ну, хрен с ней, давай психическую». Вот самое смешное, что Кремль так и реагирует Александр Казаков

Ранее российский военблогер с позывным Ветеран выразил уверенность, что заявление президента России Владимира Путина о сохранении условий по прекращению специальной военной операции разъярит Трампа.