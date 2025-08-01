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16:00, 1 августа 2025Россия

В России спрогнозировали ярость Трампа из-за одного заявления Путина

Военблогер Ветеран: Заявление Путина о сохранении условий по СВО разъярит Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о сохранении условий по прекращению специальной военной операции (СВО) разъярит американского лидера Дональда Трампа. Такую реакцию спрогнозировал российский военблогер с позывным Ветеран, автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».

Как сообщалось ранее, Путин после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что цели СВО были сформулированы при участии МИД еще год назад. Среди них он назвал искоренение причин кризиса на Украине и обеспечение безопасности России.

«Воюем дальше. Оранжевый (имеется в виду президент США Дональд Трамп, автор делает отсылку к неестественному загару политика — прим. «Ленты.ру») сегодня вечером на ******* изойдет весь», — предрек ярость Трампа военблогер.

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Ветеран также отдельно указал на заявление Путина, в котором тот предрек изменение условий окончания СВО в случае, если Украина и Запад откажутся от нового мирного предложения.

Раздражение Трампа вызвали заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который указал, что президенту США не стоит идти по пути предшественника, Джо Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ Трамп назвал Медведева «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию, и призвал его следить за словами. Комментируя реакцию Трампа, российский политик счел ее нервной.

ЖЗЛ
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