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22:52, 3 августа 2025Мир

Одна страна БРИКС согласилась на переговоры с Трампом

Да Силва: Бразилия открыта к торговым переговорам с Трампом на равных
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бразилия готова к торговым переговорам с американским президентом Дональдом Трампом только при случае, если к нему будут относиться как к равному. Об этом сказал президент страны-члена БРИКС Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Bloomberg.

В рамках мероприятия своей левой Партии трудящихся в Бразилиа он отметил, что хочет вести переговоры на равных, однако не поддастся политическому давлению со стороны главы Белого дома.

«Мы поддержим наши компании, защитим наших рабочих и скажем: "Послушайте, когда вы будете готовы к переговорам, наши предложения будут на столе"», — добавил Лула да Силва.

Ранее да Силва сделал заявление о том, что Бразилия будет искать других партнеров, если Вашингтон решится на введение торговых пошлин. По словам президента, он не станет убиваться по поводу произошедшего, а за действия Трампа придется расплачиваться простым американцам.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пообещал с 1 августа установить импортную пошлину в 50 процентов на все товары из Бразилии.

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