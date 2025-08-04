Опубликовано видео с сильно похудевшим Кадыровым после слухов о спасении на пляже в Турции

Сильно похудевший глава Чечни Кадыров выложил видео рабочей поездки в Грозном

Опубликовано видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым после слухов о спасении на пляже в Турции. Запись выложил сам глава региона в Telegram.

На записи Кадыров выглядит сильно похудевшим. Он прибыл на стройплощадку в Грозном и лично проверил ход строительства. В поездке его сопровождал один из сыновей — Ахмат.

Ранее в сети распространились слухи о спасении Рамзана Кадырова на пляже в Турции. Вскоре после этого глава Чечни опубликовал видео, на котором он крутит педали на тренажере. Кадыров сопроводил видео подписью, из которой следует, что ему требуется перерыв от серьезных нагрузок. С чем именно это связано, он не уточнил.

Ранее стало известно о свадьбе Адама Кадырова — одного из сыновей главы Чечни, который получил большую известность после избиения поджигателя Корана Никиты Журавеля. Адам Кадыров женился в возрасте 17 лет. На торжественной церемонии присутствовали российские топ-чиновники и послы иностранных государств.